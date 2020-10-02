تزامناً مع هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. طائرات النظام الحربية تستهدف عدة مواقع في ريف دير الزور

شنت طائرات حربية تابعة للنظام، اليوم، غارات استهدفت محيط حقل التيم النفطي بريف دير الزور الجنوبي، تزامناً مع هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، اشتباكات تشهدها محاور ضمن البادية السورية، بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من طرف آخر، حيث تتركز الاشتباكات ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، مترافقة مع طلعات جوية مستمرة من قبل الطائرات الروسية بالتزامن مع غارات مكثفة على المنطقة، كما شهدت بادية القريتين بريف حمص الشرقي، اشتباكات بين الطرفين.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الجانبين على خلفية القصف والاشتباكات منذ يوم أمس الأول من تشرين الأول، حيث قتل 11 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 7 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.