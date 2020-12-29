تزامناً مع هدوء حذر على محاور عين عيسى.. القوات التركية تقصف ريف تل أبيض شمالي الرقة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في صفوف “قسد” متأثراً بجروحه التي أصيب بها، في 27 ديسمبر/كانون الأول، أثناء التصدي للفصائل الموالية لتركيا على محاور عين عيسى، ليرتفع بذلك عدد قتلى “قسد” إلى 5 عناصر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءاً حذراً منذ ساعات على محاور عين عيسى الشمالية الشرقية، تخلله بعض القذائف والاستهدافات المتبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وبالتزامن مع الهدوء الحذر في عين عيسى، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف المدفعية، قرية كور حسن في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق مقتل 10 عناصر، وأسر 7 آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، على محور قرية معلق بريف عين عيسى شمالي الرقة، وذلك خلال محاولة التسلل إلى مواقع “قسد” بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين 27 ديسمبر/كانون الأول، هجوماً عنيفاً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية على محوري صيدا و معلق، في محاولة من الفصائل بإسناد صاروخي تركي للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه.