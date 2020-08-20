تزامناً مع هدوء حذر يسيطر على المنطقة.. طائرات استطلاع روسية تواصل تحليقها في أجواء إدلب

تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع هدوء حذر تشهده عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ساعات، فيما كانت قوات النظام قد قصفت بعد منتصف الليل، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وكانت القوات التركية استهدفت مواقع لقوات النظام في بلدة خان السبل في ريف إدلب، تزامنا مع استهداف الفصائل بالمدفعية الثقيلة والصواريخ لتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حنتوتين والدانة شمال مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي،