تزامنا مع المعارك المتواصلة.. مقاتلات روسية تقصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب عدة طائرات روسية على قصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة، تزامنا مع تجدد المعارك بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، هجوماً متواصلاً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في بادية الرصافة بريف الرقة، بالقرب من مثلث حلب – حماة – الرقة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط مشاركة مكثفة من قبل الطائرات الروسية بصد الهجوم عبر غارات متواصلة منذ الصباح، فيما دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية لمؤازرة قواتها هناك.

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية خلال القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة خلال الـ 24 ساعة الفائتة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام إلى 13، كما ارتفع تعداد قتلى التنظيم إلى 15.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 759 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 364 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.