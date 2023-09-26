تزامنا مع إطلاقها قنابل مضيئة.. قوات النظام تشتبك مع مسلحين مجهولين في الريف الدرعاوي

محافظة درعا: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من المسلحين المجهولين ونقطة عسكرية تابعة لقوات النظام على الطريق الواصل بين بلدة نوى وبرقة، وسط معلومات عن قتلى وجرحى، يتزامن ذلك مع إطلاق قوات النظام قنابل مضيئة شرقي تل أم حوران شرقي نوى للبحث عن المسلحين.

وأشار المرصد السوري في 3 تموز الفائت إلى أن قوات النظام دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه جنوب مدينة طفس في ريف درعا الغربي، حيث وصلت التعزيزات إلى معمل “الشيبس” ومعصرة أبو نعيم جنوبي المدينة، تزامناً مع تجهيز قوات النظام لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف المزارع والسهول بين مدينة طفس وبلدتي المزيريب واليادودة في ريف درعا الغربي، وذلك بهدف تمشيط المنطقة بحثاً عن مطلوبين وعن الخلايا التي تنفذ عمليات اغتيال في درعا.