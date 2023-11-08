تزامنا مع إطلاق الرصاص.. المضادات الأرضية للنظام تتصدى لمسيرات هيئة “تحرير الشام” في أجواء مدينة حلب

محافظة حلب: تصدت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدفاع الجوي التابع للنظام قبل قليل، لطائرات مسيرة انتحارية تابعة لهيئة “تحرير الشام”، كانت تحلق في أجواء الأشرفية والخالدية وشارع النيل بمدينة حلب، حيث سمع أصوات الرصاص في أرجاء الأحياء المذكورة، وسط حالة ذعر بين الأهالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 تشرين الثاني الجاري، تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء مدينة حلب، حيث كانت تجهز لشن هجمات ضد مواقع لقوات النظام في المدينة