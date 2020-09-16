تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و”قسد” في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات وقصف مدفعي بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محاور قرية باب الخير ومزرعة حمدوش، في ريف الحسكة، تزامناً مع إطلاق قنابل مضيئة، دون ورود أنباء عن إصابات.

وكان قد قتل وجرح نحو 20 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا، في 6 أيلول، إثر عملية تسلل نفذها عناصر “قسد”، على مواقعهم في محور “عبوش – عنيق الهوى” ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر شمالي الحسكة.

كما تمكن عناصر “قسد” من تفجير سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا على محور مشعيفة.