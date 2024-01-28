تزامنا مع إعادة تموضع الميليشيات الإيرانية.. طائرات أمريكية تحلق في أجواء قاعدة كونيكو بريف دير الزور

محافظة دير الزور: حلقت 4 طائرات مروحية أمريكية في أجواء القاعدة الأمريكية بمعمل غاز كونيكو شمال مدينة دير الزور، تزامنا مع هبوط طائرتي شحن أمريكيتين في القاعدة.

وتأتي التحركات الأمريكية في سورية، بالتوازي مع إعادة تموضع المجموعات المدعومة من إيران في مناطق انتشارها على طول شريط نهر الفرات في محافظة دير الزور، إضافة إلى البادية السورية.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن الميليشيات الإيرانية أعادت انتشارها على طول شريط نهر الفرات من البوكمال وصولا إلى الميادين بريف دير الزور، إضافة إلى تغيير مواقع التمركز في مدينة تدمر في البادية السورية، خوفا من الرد الأمريكي على الهجوم الأعنف الذي أودى بحياة 3 عناصر وإصابة 25 آخرين في قاعدة عسكرية بالأردن قرب الحدود السورية.

وانسحبت الميليشيات الإيرانية من معظم مواقعها قرب قلعة الرحبة في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور والمربع الأمني بحي التمو، وانتشر العناصر في منازل للمدنيين بمناطق متفرقة.

كما انطلقت سيارات شاحنة مثبت عليها منصات إطلاق صواريخ، من داخل مدينة الميادين باتجاه قاعدة عين علي القريبة من قلعة الرحبة، استعدادا للرد على الضربات الأمريكية المحتملة وقصف قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي.

وفي البوكمال عملت الميليشيات على إعادة تموضعها، وسط استنفار كبير في المنطقة.

واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بمقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية داخل الأراضي الأردنية تبعد بضع كيلومترات من مخيم الركبان عند الحدود السورية- الأردنية، تزامنا مع إسقاط طائرة مسيرة أخرى هاجمت قاعدة التنف صباح اليوم.

وتعتبر حصيلة الخسائر البشرية الأكبر منذ بداية التصعيد واستهداف القواعد الأمريكية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة.