تزامنا مع إعادة توزيع عناصر الحواجز الأمنية.. قوات النظام تسحب السلاح من مجموعات التسوية في “حوض اليرموك”

أفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن قوات النظام استدعت مجموعات التسوية في حوض اليرموك، وسحبت سلاحهم الخفيف الذي سلمته لهم الفرقة الرابعة، وذلك قبل إعادة توزيع العناصر على الحواجز، بإشراف ضباط معسكر زيزون في ريف درعا.

ورصد المرصد السوري استاء الأهالي في محافظة درعا من انتشار الحواجز الأمنية التابعة لقوات النظام، التي تعتقل وتضيق على المواطنين، وتشارك في الانفلات الأمني الذي يسود في المحافظة.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر الحواجز الأمنية في درعا مواطنا من أبناء بلدة جلين في ريف درعا، أثناء ذهابه لعمله في العاصمة دمشق.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن روسيا أعطت أوامرها لسحب جميع حواجز “الفرقة الرابعة” ضمن قوات النظام والتي يقودها ماهر الأسد الذي رفض هذه الأوامر.

في سياق ذلك، تسعى روسيا جاهدة إلى تقوية نفوذ “الفيلق الخامس” في عموم سورية ولاسيما درعا، عبر عمليات تجنيد متصاعدة بإغراءات مادية كبيرة.