تزامنا مع استقدامه رتلا عسكريا.. “التحالف الدولي” يعزز قاعدته في خراب الجير بمعدات عسكرية عبر طائرة شحن

تزامنا مع استقدامه رتلا عسكريا.. “التحالف الدولي” يعزز قاعدته في خراب الجير بمعدات عسكرية عبر طائرة شحن

محافظة الحسكة: هبطت مساء اليوم، في قاعدة خراب الجير برميلان شمالي الحسكة، طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومواد لوجستية، وسط تحليق للحوامات والمسيرات التابعة لـ”التحالف الدولي”.

وقبل قليل دخل رتل من التعزيزات العسكرية للقاعدة آنفة الذكر.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار التعزيزات العسكرية للقواعد الأمريكية.

وأشار المرصد السوري في 19 شباط الجاري إلى أن قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة شهدت هبوط طائرة شحن أمريكية، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية قادمة من العراق.