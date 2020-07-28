تزامنا مع استقدام تعزيزات عسكرية إلى محاور “أبو راسين”.. اشتباكات واستنفارات بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا على عدة محاور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، استنفارا عسكريا للفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قريتي أم عشبة وباب الخير من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية مع قوات النظام المتمركزة في أبو راسين وريفها من جهة أخرى، تزامنا تعزيزات عسكرية كبيرة للطرفين على تلك المحاور.

كما سمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على محاور ريف تل تمر وقرية القاسمية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 تموز/يوليو، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف بلدة أبو رأسين (زركان) في ريف الحسكة، ما أدى لإصابة مواطنة بجراح.

وقصفت قوات النظام مواقع سيطرة الفصائل في المنطقة.

وشهدت البلدة نزوحا لعدد من الأهالي بعد القصف.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 23 من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية باب الخير ومناطق أُخرى في ريف أبو رأسين شمالي الحسكة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.