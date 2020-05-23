تزامنا مع استمرار الاشتباكات في ريف حلب.. جرحى في صفوف المدنيين والفصائل الموالية لتركيا

أصيب عناصر في صفوف لواء الشمال من قوات فض النزاع الموالية لتركيا قرب ديوان العشائر في بلدة سجو، أثناء تدخلهم في توقف الاشتباكات المتواصلة.

كما أصيب عدد من المواطنين إثر استمرار الاشتباكات العنيفة.

على صعيد متصل، وصلت تعزيزات عسكرية من لواء المعتصم إلى قرية سجو، فيما وصل رتل لأحرار الشرقية إلى مدينة إعزاز، لمساندة قوات فض النزاع هناك.

في سياق ذلك، أصدرت القوى العسكرية والثورية لمدينة تل رفعت توضيحا لما يجري من اعتداءات متكررة من بعض العناصر التابعة لقوة الطوارئ التابعة لـ”أبوعلي سجو” في قرية سجو الحدودية مع تركيا وآخرها اعتدائهم بقتل شابين مدنيين من مدينة تل رفعت لأسباب لا تستدعي إطلاق الرصاص والقتل المتعمد وبدم بارد.

ووجهت القوى العسكرية والثورية لمدينة تل رفعت رسالة بالالتزام المدنيين في منازلهم حتى أخذ الثأر من جماعة “أبو علي سجو”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، ارتفاع تعداد القتلى إلى 4 وإصابة 5 آخرين على الأقل، جراء الاقتتال في بلدة سجو الواقعة ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، حيث ما تزال الاشتباكات على أشدها هناك، دون تدخل من قبل الفصائل الموالية لتركيا لفض النزاع.