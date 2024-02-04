تزامنا مع استمرار الحملة الأمنية في مخيم الهول.. قوات التدخل السريع بدعم من “التحالف الدولي” تقتل أميرا في “التنظيم”

تزامنا مع استمرار الحملة الأمنية في مخيم الهول.. قوات التدخل السريع بدعم من “التحالف الدولي” تقتل أميرا في “التنظيم”

محافظة الحسكة: نفذت القوى الأمنية بدعم من “التحالف الدولي” عملية في ريف الحسكة، أسفرت عن مقتل “أمير” بتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية عراقية برفقة عنصر آخر، إثر اشتباك مسلح مع قوات التدخل السريع التابعة قوى الأمن الداخلي ” الأسايش”، أثناء مداهمة منزلهما الواصل على طريق الخويتلة بريف الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي.

وبحسب مصادر أمنية فإن الأمير كان مسؤولاً عن تنفيذ 80 عمليات اغتيال داخل مخيم الهول وخارجه، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزتهما.

وتستمر القوى الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في يومها التاسع لعملية “الإنسانية والأمن”، في عملياتها بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تمكنت القوى الأمنية من اعتقال عنصرين من “التنظيم” في المخيم، وعثرت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة على مخبأ لـ”التنظيم” في مخيم الهول بداخله أسلحة وذخائر.