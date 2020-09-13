تزامنا مع استمرار القصف البري على مناطق الفصائل.. تعزيزات عسكرية لقوات النظام تصل إلى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم، إلى مناطق ريفي خان شيخون ومعرة النعمان في إدلب الجنوبي.

وتتألف التعزيزات من عتاد عسكري وعربات “زيل” محملة بالجنود والمدافع الثقيلة، إضافة إلى حافلات عسكرية، توزعت في معسكرات قوات النظام في المنطقة.

في سياق متصل، تواصل قوات النظام قصفها البري على قرى وبلدات ريف إدلب، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة قريتي فليفل والفطيرة، كما قصفت قرية سرجة ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات النظام قصفت بمئات القذائف المدفعية والصاروخية قرى وبلدات الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والبارة وشنان وفليفل وبينين في ريف إدلب، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بينما قصفت هيئة تحرير الشام، مواقع لقوات النظام على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.