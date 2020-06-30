تزامنا مع استمرار المعارك العنيفة جنوب إدلب.. قوات النظام تتقدم في قرية الرويحة وتسيطر على نقاط جديدة فيها

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها هجومها العنيف على مواقع الفصائل في قرية الرويحة جنوب إدلب، تزامنا مع تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف من الطرفين على مواقع الآخر.

وفي سياق ذلك، تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على عدة منازل في القرية تراجعت عنها الفصائل جراء القصف المدفعي المركز.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في قرية الدانة في ريف معرة النعمان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام قرى جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، واستهدفت تجمعات الفصائل هناك.

كما قصفت قرية الزيارة ومحيط العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محور رويحة بريف إدلب الجنوبي، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات عنيفة إثر هجوم لقوات النظام على محور فليقل بجبل شحشبو.