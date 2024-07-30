تزامنا مع استنفار الميليشيات الإيرانية في غرب الفرات.. قوات التحالف الدولي تستنفر في التنف و 4 قواعد عسكرية بشرق الفرات

استنفرت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية بسورية، بالتوازي مع تحركات الميليشيات الإيرانية المتمركزة في غرب الفرات، حيث شهدت كل من القواعد المتمركزة بحقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز وخراب الجير والشدادي، استنفارا كبيرا، إضافة إلى قاعدة التنف، ورصدت القوات سربا من الطائرات المسيرة كانت في طريقها لاختراق أجواء منطقة الـ 55، في حين عادت الطائرات باتجاه الأجواء العراقية.

وشهدت مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية استنفارا أمنيا مشددا، وإزالة للرايات من على المقرات، وإخفاء للآليات في بعض النقاط المكشوفة ابتداءا من البوكمال عند الحدود السورية- العراقية وصولا إلى مدينة دير الزور مرورا بالميادين، إضافة إلى المواقع في البادية السورية والقريبة من قاعدة التنف الأمريكية.

وجاءت عملية الاستنفار بالتوازي مع نشاط طائرات الاستطلاع “المجهولة” في سماء المنطقة.