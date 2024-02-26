تزامنا مع استنفار ونشر حواجز لشعبة المخابرات العسكرية.. اعتقال 5 مواطنين في بلدة مضايا بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: استنفرت قوات الأمن العسكري عند قوس بلدة مضايا، بالتوازي مع نشر حواجز طيارة عند سكة القطار وكازية النبع وعلى طريق معسكر في منطقة سهل مضايا.

على صعيد متصل، اعتقلت مجموعات من شعبة المخابرات العسكرية، 5 أشخاص، بعد الانتشار الأمني في بلدة مضايا بريف دمشق، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأشار المرصد السوري في 22 شباط، إلى أن عنصر في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، قتل مواطن وسرق دراجته في بلدة بريف دمشق.

وفي التفاصيل: فقد طلب عنصر في الفرقة الرابعة من أحد المواطنين أن يوصله لإحدى النقاط العسكرية على دراجة نارية وعند وصولهما إلى جبل الحصن في بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، فتح العنصر النار على المواطن وأرداه قتيلاً وسرق دراجته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة

تزامن ذلك مع دخول دورية أمنية تابعة لأمن الدولة إلى البلدة إثر الحادثة.