تزامنا مع استهدافات متبادلة.. قوات النظام تقصف محيط نقطة تركية في ريف إدلب

سقطت صواريخ شديدة الانفجار قرب النقطة التركية في قرية آفس بريف إدلب، أطلقتها قوات النظام، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، في حين تتواصل الاستهدافات البرية بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على خطوط التماس في منطقة “بوتين-أردوغان”.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن طائرة مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق نفوذ قوات النظام، استهدفت سيارة لـ”الجيش الوطني” على محور الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، مما أدى إلى عطبها.

كما حلقت طائرات حربية روسية بشكل مكثف، في أجواء منطقة بوتين-أردوغان”.