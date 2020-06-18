تزامنا مع استهداف طائرة انتحارية موقعا للفصائل.. قوات النظام تقصف ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هجوما من طائرة مسيرة انتحارية تابعة للميليشيات الموالية لإيران، استهدفت مواقع الفصائل في محيط بلدة البارة في ريف إدلب، تزامنا مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف محوري فليفل والبارة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، أماكن في قرى الرويحة وبينين والفطيرة وفليفل والعنكاوي والحلوبي بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.