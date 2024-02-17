تزامنا مع استهداف مسلحين لصهاريج النفط.. “قسد” تشتبك مع ميليشيا الدفاع الوطني في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الفائتة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وميليشيا “الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام من جهة أخرى، في الجهة المقابلة لنهر الفرات في بلدة البوحميد وقرية أبو شهري بريف دير الزور الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتزامن ذلك، مع استهداف صهاريج نفط في بلدة جديدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي، من قبل مسلحين محليين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 15 شباط الجاري، استهداف محيط محطة المياه في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة “قسد”، بالأسلحة الثقيلة والرصاص من قبل مجموعات تابعة لقوات النظام في منطقة غرب الفرات، كما ردت “قسد” على مواقع النيران دون تسجيل خسائر بشرية.