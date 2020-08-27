تزامنا مع اشتباكات على محاور ريف إدلب الجنوبي.. “الجبهة الوطنية” تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب الشرقي

استهدفت فصائل “الجبهة الوطنية” براجمات الصواريخ تمركز قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية معردبسة بريف إدلب الشرقي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور الرويحة وبينين وحرش بينين في ريف معرة النعمان.

واستهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في محاور جبل الأكراد شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد ريف إدلب وجبل الزاوية تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة، تزامنا مع انخفاض وتيرة القصف.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء انفجار لغم بهم على محور المنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية لها خلال الأيام الفائتة، نحو مناطقها في ريف إدلب الجنوبي.