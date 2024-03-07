تزامنا مع اشتباكات على محاور ريف حلب الشمالي.. قذائف تستهدف محيط مستشفى في إعزاز

محافظة حلب: سقطت قذائف صاروخية في محيط مستشفى إعزاز الوطني بريف حلب، انطلقت من مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في الريف الشمالي لحلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات على محور مرعناز بناحية شران في ريف عفرين، بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى، تزامنا مع قصف مدفعي متبادل على نقاط السيطرة.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن طائرة مسيّرة تركية نوع “درون”، استهدفت بـ 3 ضربات متتالية، قرية تل عناب بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 5 آذار الجاري، استهداف طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات التركية موقعا في قرية “شيخ عيسى” بمنطقة الشهباء، واقتصرت الأضرار على المادية فقط، وجاء ذلك بالتزامن مع استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى زيوان و خريبشة وتل مضيق و سد الشهباء ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري والقوات الكردية بريف حلب الشمالي.