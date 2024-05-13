تزامنا مع اشتباكات عنيفة.. عشائريون يختطفون 8 مواطنين في الحسكة ويهددون بتصفيتهم

تزامنا مع اشتباكات عنيفة.. عشائريون يختطفون 8 مواطنين في الحسكة ويهددون بتصفيتهم

محافظة الحسكة: أسر مسلحون من قبيلة المشاهدة، 8 أشخاص من قبيلة الشرابين في محافظة الحسكة، لمطالبة الأخيرة بتسليم متهم بقتل شاب من أبناء المشاهدة، وهددوا بتصفية الأسرى في حال رفضهم تسليم المتهم بالقتل.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط وصول حشود كبيرة لمسلحي القبيلتين، للمشاركة بالاقتتال المتصاعد في حي خشمان بمدينة الحسكة.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أن مواطن قتل إثر استهدافه برصاص مسلحين أثناء توجهه مع شريكه إلى الأراضي الزراعية للحصاد، في قرية جاموس على طريق الحسكة – تل براك بريف الحسكة.

ووثق المرصد السوري 41 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 45 شخص هم: 34 رجل، و5 أطفال و6 سيدات.