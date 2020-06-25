تزامنا مع اشتباكات عنيفة مع القوات الكردية.. القوات التركية تقصف مواقع انتشارها في شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث مواقع انتشار القوات الكردية في قرية مرعناز شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري اشتباكات عنيفة على محاور إعزاز في ريف حلب الشمالي، مساء اليوم، إثر تصدي الفصائل الموالية لتركيا لمحاولة تسلل القوات الكردية على محور كفرخاشر وعدة نقاط عسكرية هناك، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكانت القوات التركية قصفت مناطق تسيطر عليها القوات الكردية بريف حلب الشمالي، أمس، حيث استهدفت كل من مرعناز وشوارغة وعلقمية ومالكية، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت القوات الكردية مناطق في محيط مدينة إعزاز بالريف ذاته.