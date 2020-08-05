تزامنا مع اشتباكات متقطعة في ريف إدلب.. قوات النظام ترسل تعزيزات جديدة إلى محاور جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توجه أرتال عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، من ريف إدلب الشرقي وحلب الجنوبي والجنوبي الغربي، إلى مواقع جديدة في محيط كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، تمكنت الفصائل المقاتلة من تدمر صهريج وقود تابع لقوات النظام بصاروخ موجه، على محور المشاريع في ريف حماة الغربي.

وكانت غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، مواقع لقوات النظام في محيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب.

وكان المرصد السوري رصد، قبل ساعات، قصفا نفذته فصائل “الجبهة الوطنية” استهدف مواقع قوات النظام في ريف اللاذقية.

كما دارت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بين المجموعات الجهادية والفصائل المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى، على محور قرية “الفطيرة” في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، إثر محاولة تسلل لقوات النظام على نقاط متقدمة للفصائل.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 عناصر من قوات النظام، وجرح ثلاثة آخرين، بالإضافة لمقتل عنصرين من المجموعات الجهادية.