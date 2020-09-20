تزامنا مع اشتباكات متقطعة مع قوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب.. الفصائل تحبط عملية تسلل لعناصرها في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، وتقاد وبسرطون في ريف حلب الغربي، تزامنا مع قصف مناطق الفصائل في جبل الزاوية بريف إدلب، وقريتي كفرتعال وتديل بريف حلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، ومناطق في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

واستهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في مدينة سراقب ومناطق أخرى في جبل الزاوية، تزامنا مع تمكن الفصائل من صد محاولة تسلل لقوات النظام على محور الفطيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق ارتفاع عدد قتلى قوات النظام خلال الـ24 ساعة الفائتة إلى 8 عناصر، نتيحة القصف والاشتباكات على محاور بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، وكان المرصد السوري وثق، أمس، مقتل عنصر وجرح آخرين من قوات النظام جراء انفجار لغم متقدم على محور حرش قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد آخر، استهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف الـ”b9″مواقع قوات النظام في قرية بسرطون بريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، استشهاد شاب من أبناء مدينة “الأتارب” غربي حلب، جراء استهداف سيارته بقذيفة صاروخية من قِبل قوات النظام المتمركزة في الفوج “46” بريف حلب الغربي.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، غارات مكثفة نفذتها الطائرات الحربية الروسية، استهدفت محيط مدينة إدلب الغربية ومنطقة عرب سعيد ومحيط بلدة باتنتا شمال غرب إدلب.