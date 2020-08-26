تزامنا مع اشتباكات واستهدافات متقطعة في ريف إدلب.. الفصائل تقتل 4 عناصر من قوات النظام بصاروخ موجه

استهدفت الفصائل العاملة في ريف إدلب بصاروخ موجه، مساء اليوم، مجموعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور قرية جرادة ما أدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر.

وتتواصل الاشتباكات المتقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل وغرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور الرويحة جنوب إدلب، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام، استهدف بلدتي البارة وكنصفرة وقرى الموزرة وعين لاروز في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ولا تزال تشهد محاور التماس في الريف الجنوبي لإدلب، عمليات قصف صاروخي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة متبادلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف آخر من طرف آخر.

وكانت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، قصفت مناطق نفوذ النظام السوري في كل من جورين والبحصة بريف حماة الغربي، والدانة والجرادة وخان السبل ومعرشورين بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

كما استهدفت قوات النظام البرية بعشرات القذائف الصاروخية تلال كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.