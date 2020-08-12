تزامنا مع اعتقال عناصر من الفرقة 23.. استنفار أمني لعناصر الجبهة الشامية قرب الحدود مع تركيا 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارا أمنيا لفصيل الجبهة الشامية الموالي لتركيا، بالقرب من الحدود مع تركيا في محيط دوار بلدة سجو، تزامنا مع اعتقال عدة أشخاص من الفرقة 23 بتهم تتعلق بالفساد وتجاوز القوانين في مناطق نفوذ تلك الفصائل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 8 آب/أغسطس، استنفارا أمنيا لقوات الجيش التركي، تزامن مع انتشار مدرعات تركية قرب دوار بلدة سجو شمال حلب قرب الحدود مع تركيا.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية اشتبكت مع مسلحين مجهولين في البلدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما تمركزت عربات تركية عند أحد مقرات الجبهة الشامية في بلدة سجو، وأطلقت القوات التركية والفصائل الموالية لها النار في الهواء لتفريق جموع المتظاهرين، بعد حادثة دهس طفل عند دوار البلدة، تزامنا مع تظاهر العشرات من أهالي تل رفعت للمطالبة بالإفراج عن قائد الفرقة 23 وعناصرها الذين اعتقلوا أثناء حل الفرقة من قبل الجبهة الشامية.