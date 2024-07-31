تزامنا مع التحضير لاجتماع تركي-روسي جديد في سراقب.. القوات التركية توعز بالرد على اعتداءات قوات النظام في إدلب

تزامنا مع التحضير لاجتماع تركي-روسي جديد في سراقب.. القوات التركية توعز بالرد على اعتداءات قوات النظام في إدلب

أرسلت قيادة القوات التركية “عمليات درع الربيع” في إدلب، برقية إلى كافة الألوية العسكرية المنتشرة في النقاط التركية بالمنطقة، توعز من خلالها بالرد المباشر على قوات النظام في حال استهداف القوات والنقاط التركية في المنطقة، دون الرجوع لغرفة العمليات وانتظار الأوامر منها.

وجاءت البرقية بعد تكرار استهداف النظام والمسلحين الموالين له للنقاط التركية ودورياتها على الطرق العسكرية.

كما استقدمت القوات التركية نظام مدفعي حديث إلى نقاطه في المنطقة، إضافة إلى منح عدد من المدافع الثقيلة لفصائل الجبهة الوطنية للتحرير بالإضافة إلى كمية من الذخائر المناسبة.

وجاء ذلك، بالتزامن مع التحضير لاجتماع جديد يضم المخابرات التركية والروسية في مدينة سراقب، لمناقشة استكمال افتتاح الطرقات التجارية وإيقاف الاستهدافات العسكرية المتبادلة وإعادة الهدوء إلى منطقة خفض التصعيد إلى حين التوصل لتفاهمات جديدة.

وفي 17 تموز، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اجتماعا عقد في مدينة سراقب شرق إدلب، بين وفدين لكل من روسيا وتركيا.

وتداول المجتمعون عدة ملفات من بينها المعابر الداخلية وفتح الطرقات بين مناطق النظام والفصائل برعاية تركية- روسية، إضافة إلى التصعيد العسكري المتبادل والمتكرر بين الفصائل في إدلب وقوات النظام، والقصف الذي تتعرض له النقاط التركية بشكل مستمر.

وهبطت طائرتين مروحيتين للقوات الروسية ظهر اليوم، في مدينة سراقب كانتا تقلان الوفد الروسي وسط تحليق للطيران الحربي في الأجواء، فيما انطلق الوفد التركي من النقاط التركية إلى سراقب برا عبر معبر الترنبة.