تزامنا مع القصف التركي على ريف عين عيسى.. مرور رتل عسكري روسي على طريق “M4” متجهاً نحو تل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توجه رتل عسكري تابع للقوات الروسية صباح اليوم الأحد، إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة، قادماً من حلب، حيث تزامن مرور الرتل من طريق حلب – الحسكة الدولي بريف عين عيسى، مع القصف التركي على المنطقة هناك، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن القصف التركي جرى على بعد نحو 3 كلم من الرتل الروسي.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية تركية على أماكن في قريتي خالدية وهوشان بريف تل أبيض الغربي ومحيط بلدة عين عيسى، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن الفصائل الموالية لتركيا قصفها على قريتي هوشان والخالدية في ريف عين عيسى ضمن مناطق نفوذ “قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.