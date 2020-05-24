تزامنا مع الهدوء الحذر ضمن منطقة “خفض التصعيد”.. النظام السوري يستنفر قواته على محاور التماس بمحافظة إدلب

دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 80 على التوالي، بهدوء حذر يسود عموم المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، في حين رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استنفاراً لقوات النظام على محاور التماس في الريف الإدلبي، ولاسيما محاور منطقة سراقب شرق المدينة، وجبل الزاوية بالريف الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمحيط كفرنبل والبارة في ريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في محاولة تسلل للأخير على مواقع الأول، وترافقت الاشتباكات مع قصف صاروخي مكثف