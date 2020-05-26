تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تجدد قصف الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد القصف المدفعي على قرى ريف إدلب، حيث قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، قريتي الفطيرة والصالحية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف قرية الفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، بالإضافة لقصف صاروخي استهدف محاور القتال على محور “عين عيسى” في “جبل التركمان” شمال اللاذقية.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم 82 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.