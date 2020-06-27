تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحماة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف قريتي بينين والرويحة جنوب إدلب، وقرية العنكاوي في ريف سهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان”، تتخلل هذا الهدوء قذائف تسقط بين الحينة والأخرى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن إصابات، تزامن ذلك مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، ورصد المرصد السوري قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدفت خلاله مناطق في الرويحة وبينين وسفوهن وفليفل والحلوبة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي.