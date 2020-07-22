تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف بعدة قذائف ريفي إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، هدوءا حذرا في منطقة “بوتين-أردوغان”، تخلل هذا الهدوء عدة قذائف مدفعية من قوات النظام استهدفت محاور قرى الحلوبة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، والزيارة والسرمانية في سهل الغاب، دون ورود معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفا صاروخيا من قبل قوات النظام على مواقع في قرى الفطيرة وسفوهن والحلوبي ومحيط البارة في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.