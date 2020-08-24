تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل وجرح 4 من قوات النظام في حقل ألغام متقدم غرب حلب

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب 3 آخرين، نتيجة وقوعهم في حقل ألغام متقدم للفصائل، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

ويسود الهدوء الحذر والنسبي في عموم منطقة “بوتين-أردوغان”، منذ صباح اليوم، يتخلل هذا الهدوء استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أخرى، بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على محاور القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، اليوم، مقتل عنصر في قوات النظام بعد استهدافه برصاص قناصات الفصائل على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي.

كما جددت قوات النظام قصفها المكثف على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري رصد، اشتباكات بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، بين فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت الفصائل من صد محاولة تقدم لقوات النظام في المنطقة، وأسفرت الاشتباكات عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.