تزامنا مع انتشار “قسد” في ريف دير الزور.. الجانب الأمريكي يلتقي عددا من شيوخ ووجهاء العشائر لبحث التطورات في المنطقة

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اجتمع عدد من شيوخ ووجهاء مناطق ذيبان والشحيل وشيخ عشيرة العكيدات مع الجانب الأمريكي، صباح اليوم، في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، لمناقشة الأوضاع الخدمية، وبحث التطورات في المنطقة، حيث تعهد الجانب الأمريكي بمواصلة التحقيقات لكشف مرتكبي جريمة قتل شيوخ العشائر.

على صعيد متصل، نشرت “قسد” حواجزها وعززت مواقعها في جميع قرى ريف دير الزور الشرقي، بعد ساعات من المظاهرات المناوئة لها في مدينة البصيرة وبلدات الشحيل وذيبان وقرية الحوايج.

وفرضت حظرا للتجوال من في عدة مناطق من الريف الشرقي لمحافظة دير الزور التي تخضع لنفوذها.

وأصدرت قبيلة “العكيدات” بيانا تمهل من خلاله قوات سوريا الديمقراطية و”التحالف الدولي” شهرا لتسليم قتلة شيخها “مطشر حمود الهفل”، وأكدوا من خلال البيان أن القبيلة ستتصرف بما تراه مناسبا لحماية الديار والممتلكات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، خروج مظاهرات في كل من بلدتي الشحيل وذيبان وقرية الحوايج، الواقعة جميعها ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” بريف دير الزور الشرقي، حيث طالبت المتظاهرون “التحالف الدولي” بالكشف عن هوية قتلة “الشيخ مطشر حمود الهفل” خال شيخ عشيرة العكيدات.

وشهدت قرية الحوايج، أمس، تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين من المتظاهرين وعناصر من “قسد”، ما أدى لسقوط جرحى بين الطرفين، عقب ذلك انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المدرسة التي تتخذها مقراً عسكريا لها في قرية الحوايج.

وكان المرصد السوري رصد يوم في 2 من أغسطس، توجه جديد بنشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وهو استهداف وجهاء وشيوخ عشائر، حيث استهدف مسلحون سيارة يستقلها وجهاء من عشيرة “العكيدات” بالأسلحة الرشاشة، عند أطراف قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل السائق وخال شيخ عشيرة العكيدات بالإضافة لإصابة شقيق شيخ العشيرة بجراح.