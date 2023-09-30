تزامنا مع تجدد التظاهرات في ساحة الكرامة.. إغلاق مقر شعبة حزب البعث باتفاق مع المحتجين بريف السويداء الجنوبي

محافظة السويداء: شهد اليوم إغلاق مقر شعبة حزب البعث التابع للنظام في مدينة صلخد بريف السويداء الجنوبي، بشكل سلمي، وباتفاق وتوافق بين عناصر الشعبة والمحتجين، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتجاجات الشعبية واسعة في ساحة الكرامة/ السير في مدينة السويداء.

بينما جدد المحتجون مطالبهم اليوم، في ساحة الكرامة الداعية إلى تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية وتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، وسط ترديد هتافات وشعارات مناوئة للنظام.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى توافد المئات من المواطنين منذ صباح اليوم باتجاه ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بإسقاط النظام والحرية وتطبيق القرار الأممي 2254، حيث توافد المواطنون من ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي، بينما تجمع العشرات في الساحة مرددين شعارات مطالبة بالحرية وإسقاط النظام ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للواقع السيء الذي تعيشه سوريا.