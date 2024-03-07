تزامنا مع تجدد القصف والاستهدافات المتبادلة في ريف منبج.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق سكنية

تزامنا مع تجدد القصف والاستهدافات المتبادلة في ريف منبج.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق سكنية

محافظة حلب: تجدد القصف المدفعي بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة ثانية في ريف حلب.

وسقطت قذائف مدفعية على مناطق سكنية في منطقة جبل الصياد ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري بريف منبج الغربي شرق حلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى إصابة مواطن بجروح بليغة إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على قرية الهوشرية بريف منبج شرقي حلب، كما تسبب القصف بوقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.