تزامنا مع تجدد المعارك بين تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات النظام.. مقاتلات روسية تستهدف مواقع التنظيم في بادية “السخنة”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات جوية نفذتها الطائرات الروسية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة شرقي حمص على مقربة من الحدود الإدارية مع دير الزور، وتتزامن الضربات الجوية مع تجدد المعارك بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أُخرى في المنطقة هناك، وسط معلومات عن وقوع مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

ورصد المرصد السوري في 15 يوليو/تموز الجاري، اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أُخرى في ريف حماة الشرقي عند مثلث حماة حلب إدلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” هاجموا حاجزا لقوات النظام يقع في قرية “الأندرين”، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية من كلا الطرفين،كما تمكن عناصر التنظيم من تدمير دبابة لقوات النظام.