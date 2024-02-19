تزامنا مع تجول المتظاهرون في شوارع السويداء.. أبناء جبل العرب يزيلون لافتات وصور رأس النظام من عدة مراكز

محافظة السويداء: أقدم العشرات من أبناء جبل العرب في مدينة السويداء، على إزالة لافتات وصورة تحمل رأس النظام “بشار الأسد”، على عدة مراكز، وذلك في مؤسسة المياه والصرف الصحي وفرع السويداء، ومدخل الحديقة العامة، احتجاجا على واقع المياه في المنطقة، تزامنا مع إلقاء بيان باسم الحراك الشعبي السلمي.

كما تجول المتظاهرون في شوارع مدينة السويداء، مع ترديد شعارات مناهضة لحكومة النظام، تأكيدهم على مطالبهم المشروعة التي تتضمن تطبيق القرار الدولي، وتحقيق انتقال سياسي” وتعديل الدستور في البلاد، وتعزير مفهوم اللامركزية، والإفراج عن المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي والخدمي في البلاد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، تجمع العشرات في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، في ظل استمرار التظاهرات اليومية المناهضة لرأس النظام، المطالبة بالحربة والعدالة وتعديل الدستور في البلاد والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الدولي 2254، حاملين لافتات كتب عليها:” بس يتغير مكان راس رئيسك بصير واجب عليك تطلع تدافع عن كرامة بلدك”، هذا ما فعلوه أمام الكميرات ما بالكم بما حصل في الأقبية المظلمة”، “جرائم النظام السوري الطائفي”.