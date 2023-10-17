تزامنا مع تحركات الفصائل على خطوط التماس.. قوات مجلس تل تمر العسكري تستهدف أكثر من 7 نقاط عسكرية ضمن منطقة “نبع السلام”

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، قرى بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، تزامنا مع تحركات للفصائل بالقرب من خطوط التماس في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورداً على ذلك، قصفت قوات مجلس تل تمر العسكري على مصادر القصف، واستهدفت براجمات الصواريخ أكثر من ٧ نقاط تتمركز ضمنها الفصائل الموالية لأنقرة، في قرى داودية وعريشة وقاسمية ضمن منطقة “نبع السلام”، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف الأخيرة.

وتشهد خطوط التماس بريف الحسكة، قصف مدفعي متبادل بين قوات مجلس تل تمر العسكري من جهة، وبين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، تزامنا مع التصعيد الجوي التركي على مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا.

وفي 12 تشرين الأول الجاري، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، ظهر اليوم، بالمدفعية الثقيلة قرية الربيعات بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة، وسط سقوط قذائف على منازل المدنيين، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.