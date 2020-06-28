تزامنا مع تحركات روسية في المتطقتين.. قوات النظام تعزز تواجدها في ريف عين عيسى وأبو راسين شرق الفرات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى مدينة عين عيسى شمال الرقة، وتتمثل تلك التعزيزات بنحو 50 آلية، بينها حافلات وسيارات زيل تقل جنودا، رفقة مدرعات روسية.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام عززت مواقعها في جبهة أبو راسين (زركان) شمال الحسكة، وتتمثل هذه التعزيزات العسكرية باستقدام عناصر وأسلحة ثقيلة مثل “راجمات الصواريخ البعيدة المدى ومدافع ثقيلة وأسلحة روسية متطورة وتقنيات إلكترونية حديثة.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأنه جرى استقدام تلك التعزيزات خلال الشهر المنصرم، بالتوازي مع تحركات روسية مكثفة في المنطقة وإجراء دوريات عسكرية دورية، وتفقدها لقرية “الاسدية ” بهدف إقامة نقطة مراقبة هناك، وتعتبر قرية “الأسدية” الخط الفاصل بين مواقع النظام و”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وكانت القوات الروسية أنزلت العلم الروسي من أعلى قاعدة عين عيسى العسكرية بريف الرقة الشمالي، ولم ترد معلومات عن الأسباب، فيما إذا كان لدى الروس نية بالانسحاب من المنطقة هناك أو هناك أسباب أخرى.

وأبلغت مصادر المرصد السوري، أن عددا من أهالي عين عيسى نزحوا منها صباح اليوم، بعد تواتر أنباء عن نية الفصائل الموالية للحكومة التركية بشن هجوم على البلدة مطلع الشهر القادم.