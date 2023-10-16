تزامنا مع تحضيرات لاستهداف الأمريكان في شرق الفرات.. ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني تزيل مظاهر تواجدها في البوكمال

محافظة دير الزور: أزالت ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني المظاهر المتعلقة بها، ورفعت علم الجمهورية العربية السورية المعترف به في المحافل الدولية، كما منعت ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني تجمع عناصر الميليشيات الإيرانية في مواقعها بمدينة البوكمال بالتوازي مع معلومات عن تحضيرات من الجانب الأمريكي لاستهداف مواقعهم.

وشملت عمليات الإزالة كل من الشعارات والرايات الخاصة بتلك الميليشيات في مدينة البوكمال شرق ديرالزور، من المباني الخاصة بها كالمركز الثقافي والقطعات العسكرية في المربع الأمني وسط مدينة البوكمال، ورفعت علم الجمهورية العربية السورية بدلا من تلك الرايات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى أن اجتماعا جرى قبل أيام في مدينة الميادين “عاصمة الميليشيات الإيرانية” شرقي دير الزور، ضم “أبو غامد” قائد قوات العشائر في دير الزور ومدير المركز الثقافي الإيراني في الميادين، وقائد الحرس الثوري الإيراني وعدة قيادات أخرى، حيث تم تسليم “أبو غامد” مبلغ مالي قدره نحو 300 ألف دولار أمريكي، وذلك بهدف تنفيذ ضربات ضد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، ومن بين الأهداف قاعدة حقل العمر النفطي.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات التابعة لإيران تسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى خلق حالة من الفوضى والبلبة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقا لمصادر المرصد فإن قيادة المليشيات ستقوم بإرسال مقاتلين مدربين من الأفغان والباكستانيون، إلى المنطقة ومهماهم فقط قيادة تلك المجموعات على أن يتم تدريب محليين من أبناء شرق الفرات.

وأضافت مصادر المرصد، بأن الشريط النهري الفاصل بين مناطق الميليشيات الإيرانية ومناطق سيطرة قسد يشهد تحركات مريبة خلال الآونة الأخيرة.