تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع.. تفجير سيارة مفخخة وهجوم على إحدى النقاط التركية قرب طريق “m4” جنوب جسر الشغور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارا عنيفا على طريق “m4” جنوب جسر الشغور قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن سيارة مفخخة انفجرت على الطريق في محيط قرية سلة الزهور قرب إحدى النقاط العسكرية التركية، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، حيث يعتقد أن طائرة استطلاع استهدفت السيارة قبل وصولها إلى النقطة التركية.

على صعيد متصل، اشتبكت القوات التركية والفصائل الموالية لها مع مسلحين مجهولين هاجموا النقطة العسكرية التركية في مدرسة سلة الزهور، بعد تفجير السيارة المفخخة، فيما لا تزال الاشتباكات في محيط القرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري انتشارا مكثفا لعناصر الجيش التركي قرب قرية فريكة وعدة تلال في المنطقة الواقعة جنوب جسر الشغور قرب طريق “حلب-اللاذقية”.

كما تجولت عربات مصفحة في عدة مواقع هناك.