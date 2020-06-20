تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في منطقة “بوتين-أردوغان”.. طائرة حربية روسية تطلق صاروخا في أجواء جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع في أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، تزامنا مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء جبل الزاوية في ريف إدلب، حيث أطلقت صواريخ انفجرت فوق بلدة كفرعويد في جبل الزاوية.

وقصفت قوات النظام فجر وصباح اليوم، مناطق في كفرعويد والبارة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن إصابات، كذلك استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في سفوهن بجبل الزاوية.