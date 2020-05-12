تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف قرى في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا براجمات الصواريخ والقذائف العنقودية نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف قريتي العنكاوي والقاهرة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

كما استهدفت بالقذائف المدفعية قرى الحلوبة وكفرعويد وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم 68 على التوالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، على أماكن في سفوهن بجبل الزاوية، والقاهرة بسهل الغاب شمال غرب حماة، فيما شهدت أجواء إدلب تحليقاً لطائرات استطلاع تركية.