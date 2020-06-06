تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف ريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، قريتي بينين والرويحة وحنتوتين في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرة حربية روسية وطائرات استطلاع في أجواء ريف إدلب.

ما عدا ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان”.

وشنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد منتصف الليل الجمعة-السبت، هجوما عنيفا على مواقع الفصائل والمجموعات الجهادية في محور فليفل والصالحية جنوب إدلب، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث استمرت الاشتباكات حتى ساعات الفجر، بالتزامن مع قصف واستهدافات مكثفة ومتبادلة على تلك المحاور.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق عدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.