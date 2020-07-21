تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف ريفي إدلب واللاذقية

قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة طرق إمداد محور كبانة في جبل الأكراد شمال شرق اللاذقية، وقريتي دير سنبل وبينين في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية وريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، ظهر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية وفصائل “الجبهة الوطنية” وهيئة تحرير الشام، استهدف مواقع لقوات النظام في كل من كفرنبل ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف مناطق في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

كما حلقت طائرتين روسيتين صباح اليوم، في أجواء محافظة إدلب.