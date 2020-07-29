تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف قرى وبلدات ريف إدلب

لا تزال قوات النظام تقصف قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، حيث قصفت بلدة معارة النعسان والفطيرة، وقرى سفوهن وكفر عويد بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك يرتفع عدد الضربات البرية منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى اللحظة، إلى أكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية.

وكانت قوات النظام قصفت مناطق في كل من كنصفرة وعين لاروز والبارة وكفرعويد والموزرة وبليون والفطيرة وأرينبة في ريف إدلب.

على صعيد متصل، ردت الفصائل على القصف المكثف، باستهداف مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبل جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري رصد وقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة بليون في “جبل الزاوية”