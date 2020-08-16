تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تجدد قصفها البري على قرى ريف إدلب

جددت قوات النظام قصفها البري على ريف إدلب، حيث قصفت بالمدفعية الثقيلة قريتي الفطيرة و فليفل بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد، قبل ساعات، تمكن فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، من إسقاط طائرة استطلاع مذخرة يرجح أنها روسية، في أجواء حرش بينين بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة، كما رصد المرصد السوري سقوط طائرة استطلاع نتيجة خلل فني في أجواء محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وتواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت صباح اليوم، بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية، بالإضافة لقصف يستهدف محاور كبانة والحدادة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، ومحور قرية العنكاوي بسهل الغاب.